Dybala si allena a Miami, Matic lo stuzzica: “Dovresti farlo durante la stagione”

Il serbo e l'argentino come il gatto e la volpe. L'ultima presa in giro riguarda le sedute d'allenamento

Sembra non avere fine l'infinita saga di sfottò tra Nemanja Matic e Paulo Dybala. L'ultimo atto è andato in scena questa mattina quando il centrocampista serbo, ha commentato sotto le foto pubblicate dall'argentino mentre si allena a Miami: "Dovresti allenarti durante la stagione, non dopo la stagione". Questo il messaggio di Matic che ha scherzato sui problemi fisici avuti dalla Joya durante l'anno che lo hanno spesso costretto a saltare gli allenamenti preferendo invece sedute di fisioterapia. L'amicizia tra i due si conferma molto solida come mostrato durante tutto l'arco di questa loro prima annata da compagni di squadra.