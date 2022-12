Dybala, serenità in Qatar dopo l’esordio: relax con Oriana aspettando la finale

L'arrivo di Oriana in Qatar ha portato fortuna a Dybala. Prima la vittoria ai rigori contro l'Olanda e poi l'esordio al Mondiale. La Joya aspettava il ritorno in campo nella competizione dal 2018. In quel caso l'esito fu negativo, sconfitta 0-3 per l'Albiceleste contro la Croazia. Ieri l'Argentina ha vinto con lo stesso risultato e ha staccato il pass per la finale. Domenica affronterà la vincente tra Francia e Marocco alle ore 16. Paulo oggi ha passato un pomeriggio in compagnia della sua compagna. Oriana ieri ha pubblicato sui social i video dei festeggiamenti scrivendo un messaggio per il numero 21: "Non mi entra la felicità nel corpo. Ti amo". Oggi invece, la dolce metà del 21 giallorosso, ha mostrato sui social un particolare tatuaggio accompagnato da una frase eloquente: "Ti amo, tua fan da sempre al livello dell'ultima foto". Nello scatto infatti, si vede il volto di Dybala tatuato proprio sull'avambraccio destro di Oriana.