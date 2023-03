Dybala senza pausa: sessione extra in palestra dopo l’allenamento a Trigoria – FOTO

Paulo Dybala non conosce pause. A due giorni dalla partita contro la Juventus, sfida ovviamente molto speciale per lui, l'argentino si è allenato insieme ai compagni a Trigoria. Non solo, perché dopo la seduta sul campo nel centro sportivo giallorosso, la Joya si è dedicato anche a una sessione extra in palestra, a casa sua, dove passa molto tempo potenziando il proprio corpo. "Un giorno in più", ha scritto Dybala su Instagram dove ha condiviso lo scatto della stanza che ha allestito con tutti gli attrezzi necessari.