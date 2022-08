Dybala risponde a Cuadrado: “Un piacere rivederti ieri amico”

Nel match di ieri all'Allianz Stadium, Paulo Dybala ha rivisto tanti vecchi amici della sua ex squadra, la Juventus. L'argentino è sempre stato molto legato a Juan Cuadrado e a fine partita i due sono stati pescati dalle telecamere mentre si scambiavano due chiacchiere. Sul proprio profilo Instagram ufficiale, il colombiano ha dedicato una storia a Dybala scrivendo: "E' stato un piacere rivederti". L'argentino ha risposto così: "Anche per me, amico".