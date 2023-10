Dybala: “Ripartiamo da oggi. Ognuno di noi deve dare di più per tifosi e società”

News as roma: tutte le notizie

Le parole dell'argentino: "Fisicamente mi sento bene. Sono a disposizione del mister per qualsiasi partita e lui valuta quando farmi giocare o meno"

Redazione

Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match dell'Olimpico contro il Frosinone. Queste le sue parole:

Ieri Mourinho ha chiesto il vostro aiuto. Qual è l'atmosfera nello spogliatoio? "Per la situazione che abbiamo, ognuno deve dare qualcosa in piu per il mister, i tifosi e la società. Non siamo dove pensavamo di essere a inizio campionato ma siamo ancora all'inizio. Ripartiamo da oggi".

Mourinho ha detto che vuole vedere le cose che preparate a Trigoria in campo. Cosa non vi sta riuscendo in questo periodo? "Vincere".

Hai giocato 90 minuti nelle ultime 3. Stai stringendo i denti o stai bene? "Fisicamente mi sento bene, lavoro il più possibile per giocare. Sono a disposizione del mister per qualsiasi partita e lui valuta quando farmi giocare o meno. Cerco sempre di stare bene per giocare".

