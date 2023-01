Dybala ringrazia Abraham: “Che doppietta”. Zalewski: “Tre punti importanti”

Due assist Abraham, due gol Dybala. La vittoria della Roma contro la Fiorentina ha due chiari protagonisti. Che dopo la partita non possono che farsi i complimenti l'un l'altro. "Sapevamo che non sarebbe stato semplice oggi - ha scritto Paulo sui social dopo il fischio finale -. È stata un'altra vittoria di qualità, sono contento per la doppietta e per l'ottima prestazione di squadra, bravi tutti. Un ringraziamento va soprattutto a Tammy". Abraham ha postato invece nelle storie una foto dell'abbraccio dopo il gol: "Il mio partner", ha scritto taggando Dybala e corredando il tutto con un cuore rosso. Un legame speciale sul quale Mourinho ha fatto praticamente all-in per tentare la corsa alla Champions.