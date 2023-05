Dybala ricorda il gol al Feyenoord: “È stato un momento incredibile”

Paulo Dybala, il grande dubbio della vigilia giallorossa in vista della finale, ha parlato ai microfoni della Uefa. Tra gli argomenti trattati, in particolare il suo gol contro il Feyenoord che ha permesso alla Roma di portare la partita ai supplementari e successivamente di ribaltarla: "È stato un bel momento, per come eravamo messi nella partita. Dopo il loro gol, ho avuto un po di paura perché mancava poco e in situazioni così a volte è difficile, la tensione sale tanto però credo che tutti siamo stati bravissimi. L'azione è iniziata con Nemanja (Matic), poi Stephan (El Shaarawy) ha avuto pazienza e non ha crossato anche se eravamo tanti in area. Poi anche Lore (Pellegrini), mi ha visto e mi ha messo una palla di prima giusta perché non c'era tanto spazio". Queste le prime parole dell'argentino che ha poi aggiunto: "Credo che quel gol ci abbia dato tanto per gli ultimi minuti e per poterla ribaltare. A livello tecnico da parte di tutta la squadra, è stato un gol molto bello. Il controllo dovevo per forza fare quello perché avevo il difensore attaccato ed era l'unico modo per girarmi e calciare. Per fortuna la palla è rimasta lì e ho potuto segnare". Dybala ha poi concluso: "Sarei dovuto andare a prendere la palla per cercare di vincere ma un gol così, il boato dela gente, tutti abbiamo capito che poteva essere un momento importante per andare avanti. Nei supplementari la squadra è stato unita e forte e quello ha fatto la differenza".