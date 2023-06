Dybala ricorda i momenti più belli della stagione: “Grazie a tutti”

L'argentino ha pubblicato un post che celebra l'annata appena conclusa. Dalla vittoria del Mondiale alla sconfitta in finale con la Roma, ma non solo

È stata una stagione dalle forti emozioni per Paulo Dybala. Dalla vittoria al Mondiale con la sua Argentina a Qatar2022, alla finale di Europa League persa ai calci di rigore con la Roma. Gioie e dolori, feste sfrenate e lacrime inconsolabili. Il calcio è questo e lo sa bene anche l'argentino. Sul suo profilo Instagram, il numero 21 giallorosso, ha voluto ricordare i momenti più importanti che hanno caratterizzato la sua stagione: "Recap 2022/23, Grazie a tutti per questa fantastica stagione". Nel video, è possibile vedere non solo le sue gesta in campo, ma anche l'amore dei tifosi della Roma, il sudore in palestra quando c'era da recuperare dagli infortuni e l'abbraccio conclusivo con José Mourinho. Sono loro due i tasselli sulla quale il futuro della squadra capitolina deve poggiare a partire dal prossimo anno.