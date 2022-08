Dybala re dei social: dal suo arrivo triplicati i numeri della Roma

In attesa di farla sul campo, la Joya giallorossa la sta facendo su internet. Le interazioni sui profili giallorossi sono in continuo aumento dal suo sbarco nella Capitale

Oltre ad essere un fenomeno in campo, Paulo Dybala è anche un fenomeno sui social network. Come riportato indagine eseguita da Sensemakers, i giallorossi dall'arrivo dell'argentino hanno aumentato i numeri sui canali ufficiali social. A giugno il club giallorosso poteva vantare un numero di interazioni sui propri social network pari a 4,9 milioni (10 milioni di video views) piazzandosi quinti nella speciale classifica di Serie A, mentre a luglio, con l'arrivo del numero 21, i numeri sono aumentati a dismisura: 18,6 milioni di interazioni e 30,3 milioni di video views (solo la Juventus ha fatto meglio in questo fondamentale). I giallorossi ora si piazzano al terzo posto in classifica dietro Juventus (61 milioni di interazioni e 60,7 video views) e l'Inter (20,1 milioni di interazioni e 22 milioni di video views).