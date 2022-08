Dybala quota 100: è il 91esimo nella storia della Serie A ad andare in tripla cifra

Si è sbloccato Paulo Dybala. La Joya non si è però non si è accontentato di sbloccare il match ma ha addirittura realizzato una doppietta nei primi 32 minuti di gioco. Con questi due gol ha raggiunto quota 100 gol in Serie A tra Palermo, Juventus e ora Roma in appena 275 partite, una media piuttosto alta per uno che di mestiere non fa la prima punta. Il 21 giallorosso, è il 91esimo giocatore nella storia della Serie A a raggiungere questo traguardo e i tifosi giallorossi sperano che non sia finita qui. Dalla stagione 2004/05, solo altri sette giocatori sono riusciti a raggiungere la tripla cifra in termini di reti, oltre a 50 assist.