Dybala: “Punto importante in uno stadio difficile”, Kumbulla: “Bravi a rimontare”

Il punto conquistato allo Stadium contro la Juve regala una certa soddisfazione per gli uomini di Mourinho. Attraverso i propri profili social ecco le loro reazioni. "Un punto importante" scrive Leonardo Spinazzola. L'autore del gol del pareggio Tammy Abraham scrive: "Non ci arrendiamo mai! Buon punto in trasferta. Il primo gol". L'assist all'inglese porta la firma di Paulo Dybala che sul suo profilo scrive: "Punto importante in uno stadio difficile. Daje Roma" e accanto la foto del passaggio ad Abraham. "Imbattuta" scrive Zeki Celik, entrato nel corso del secondo tempo al posto di Karsdorp, evidenziando l'ennesimo risultato positivo della Roma in campionato. "Bravi a riprendere la partita. Forza Roma " è il commento di Kumbulla, entrato nei minuti finali del match.