Dybala omaggia Di Maria dopo il suo addio alla Juve. I tifosi: “Quando torni?”

Tempo di addii in casa Juventus. Ángel Di María, infatti, con un lungo post su instagram ha ufficializzato che il prossimo anno non vestirà la casacca bianconera. L'argentino, arrivato la scorsa estate in Italia, ha affrontato una stagione dove ha dimostrato le sue indubbie qualità, ma anche le grandi difficoltà a livello fisico. Tra i commenti sotto il post del Fideo, è spuntato quello di Paulo Dybala. Il calciatore della Roma ha omaggiato il suo connazionale lasciando un cuore, in segno di vicinanza e rispetto. Questo cuore, però, è bastato ai supporter della Vecchia Signora per scatenarsi e chiedere alla Joya di tornare a Torino: "Quando torni?" oppure, "Ricorda che questa è ancora casa tua, ti aspettiamo". È ovvio che l'amore della gente bianconera sia immutato nei confronti dell'attuale numero 21 giallorosso.