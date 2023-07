Dybala, nuovo sponsor per la Joya. Sarà il volto di Replay: “Sono molto felice”

In attesa del rinnovo di contratto con la Roma per Dybala arriva un nuovo sponsor. L'argentino sarà il volto di Replay fino al 2026. Il noto brand di fama mondiale ha anche Neymar e Verratti come ambassador. Queste le parole della Joya riportate dal sito Mffashion.com: "Sono molto felice di entrare a far parte della grande famiglia Replay. Replay è un brand internazionale che mi permetterà di vestire uno dei denim più famosi al mondo". Anche il Ceo della marca d'abbigliamento Matteo Sinigaglia ha rilasciato un'intervista: "Paulo è un amico ed un grande campione, determinato e di enorme talento".