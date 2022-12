Dybala, notte indimenticabile con l’Argentina: “Che pazzia!”

È rimasto a guardare i compagni per tutti e 120 i minuti più rigori, ma soprattutto a soffrire in panchina insieme al popolo argentino. Paulo Dybala ieri sera ha vissuto, nonostante gli zero minuti in campo in tutto il Mondiale, una delle serate più incredibili della sua vita. La Seleccion argentina è approdata in semifinale, dove affronterà la Croazia, dopo una partita folle, una rimonta subita dall'Olanda all'undicesimo minuto di recupero e una lotteria dei rigori stravinta. Il giocatore della Roma ha però potuto esultare alla fine insieme a tutti i suoi compagni: "Che pazzia!" ha scritto Dybala su Instagram nella notte.