Dybala: “Non sempre andavo d’accordo con Allegri. Con Mourinho mi confronto molto”

Le parole dell'argentino dopo la partita col Betis: "Vedendo l’opportunità però ci dispiace molto aver perso"

Redazione

Paulo Dybala, autore del gol dell'1-0, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole dell'argentino dopo la sconfitta col Betis:

DYBALA A SKY

La tua analisi della partita? “Loro tecnicamente sono bravi. Canales è un giocatore che si muove per tutto il campo ed era difficile pressarlo. Non siamo stati bravi a seguire il pressing che ha chiesto il mister. Vedendo le opportunità però ci dispiace molto di aver perso”.

Bravo ti ha tolto il gol.“Si anche dal campo l’ho visto. Bravo lui”.

Come ti stai inserendo. Vi manca un po’ l’aspetto caratteriale?“Si sicuramente. Il mister e i compagni mi hanno aiutato molto ad integrarmi e a capire il mondo Roma. Conosco il calcio italiano da tempo e quello non cambia. Ci sono stati momenti in cui dovevamo gestire meglio le emozioni e la palla. Dovevamo palleggiare di più per prendere fiducia con la palla. Capita però durante le partite. Ci saranno cose da correggere per le prossime”.

Che mesi sono stati per te? Cosa ti sta dando Roma?“Sia fuori che in campo mi hanno accolto molto bene. Era tempo che non facevo un ritiro. Ho continuità in campo e questo mi dà fiducia”.

Ti vedo più vicina alla porta. Cosa cambia tra Mourinho e Allegri?“Sono molto simili in alcune cose in altre no. Con Mourinho parlo più spesso, ci confrontiamo tanto e dopo in campo sono molto simili. Lavorano sulla fase difensiva e cercano di gestire la partita".

Ti è mancato il confronto con Allegri nell'ultimo periodo?“Ognuno ha le sue idee. Non andavamo d’accordo su alcune cose ma poi parla il campo. Entrambi volevamo il meglio per la Juventus. Non è polemica perché Allegri è uno degli allenatori che mi ha dato di più”

Hai ansia per il mondiale? E’ anche l’ultimo di Messi.“E’ una delle competizioni più belle del mondo. Per Messi sapere che è l'ultima opportunità per vincerlo porta sicuramente ansia. Ci sono però tante squadre che posso vincere”.

DYBALA A ROMA TV+

"Noi siamo stati cinici sotto la porta, abbiamo preso pali ma anche il loro portiere è stato molto bravo in alcune occasioni. Con tutto il rispetto per il Betis, che sapevamo essere una squadra che sa palleggiare e tenere palla, però credo che non siano stati tanto bravi a creare opportunità. Hanno segnato e nel calcio chi segna vince".

Adesso ci sono tante partite, ma la Roma lotterà per vincere a Siviglia la prossima settimana?"Come no, sempre. Noi entriamo in campo ad ogni partita per vincere: l'abbiamo fatto la partita scorsa contro l'Inter e oggi contro il Betis anche se non è arrivato il risultato che volevamo. Faremo lo stesso domenica con il Lecce, giovedì a Siviglia e così in ogni partita, con la consapevolezza che possiamo fare sempre di meglio".