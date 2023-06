Dybala non si ferma mai e si allena anche in vacanza: “Già mi manchi”

La Joya, in quel di Miami, non smette di mantenersi in forma in vista della prossima stagione. Lo scatto sui social lo ritrae mentre lavora sodo

La stagione è finita per tutti. Ora è il tempo di dedicarsi a qualche ora di relax e ricaricare le pile in vista dell'inizio dei ritiri delle rispettive squadre. Ovviamente, l'obiettivo numero uno per ogni calciatore, è quello di mantenersi in piena forma, continuando ad allenarsi costantemente anche durante il periodo estivo. È lo stesso pensiero anche di Paulo Dybala, che sui social, ha pubblicato alcuni scatti in cui è impegnato in una serie di esercizi con e senza palla. Le foto provengono direttamente da Miami, dove l'argentino è in vacanza con la sua compagna Oriana Sabatini. La Joya ha però manifestato, con un po' di malinconia, di non vedere l'ora di ricominciare a fare sul serio: "Già mi manchi" è il messaggio che accompagna il post.