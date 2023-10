Dybala non si ferma: la Joya lavora anche a casa

Paulo Dybala non si ferma, continua il suo recupero con la voglia di tornare contro il Lecce a disposizione di Mourinho. L'attaccante argentino si è messo alle spalle la lesione al collaterale ma per prudenza è rimasto a Roma e dopo il lavoro a Trigoria, continua ad allenarsi individualmente anche a casa, come dimostrano le sue stories di Instagram che lo ritraggono durante alcuni esercizi.