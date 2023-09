Dybala: “Non era questo il risultato che volevamo”. Paredes: “Testa alla prossima”

La Roma frena a Torino e non va oltre l'1-1 contro i granata. I giallorossi erano passati in vantaggio con Lukaku, ma a 5 minuti dal termine è arrivata la doccia gelata con la rete di Zapata. Paulo Dybala ha espresso la sua delusione sui social: "Non era questo il risultato che volevamo! Testa alla prossima! Forza Roma". Anche Paredes pensa già alla gara che verrà: "Testa alla prossima". Giovedì i giallorossi torneranno in campo e sfideranno il Genoa a Marassi alle ore 20.45.