Dybala non basta e Fabbri condanna la Roma: il Sassuolo vince 4-3 – FOTO

La Roma dopo il passo falso di Cremona fallisce nuovamente l'aggancio al secondo posto. Il Sassuolo passa all'Olimpico 4-3. Ai giallorossi non basta un super Dybala nel secondo tempo. Partenza shock della Roma che dopo 18' va sotto 0-2. I giallorossi reagiscono e accorciano le distanze con Zalewski al 25', ma una follia di Kumbulla condanna i ragazzi Mou. L'albanese scalcia Berardi a terra, per Fabbri è rosso e calcio di rigore. Il numero 10 non sbaglia e porta i neroverdi sul 3-1 a fine primo tempo. Nella ripresa entra Dybala ed accende subito la luce. Al 49' l'argentino trova la rete del 2-3. Attacca la Roma, ma al 75' arriva la doccia fredda: Pinamonti sigla il gol del 4-2. Il primo gol in maglia giallorossa di Wijnaldum arriva troppo tardi e finisce 3-4.

Il Sassuolo gela l'Olimpico: all'intervallo la Roma è sotto 3-1

Mourinho pensa a giovedì e al derby: lascia fuori Mancini (diffidato) e Dybala. Davanti la coppia Abraham El Shaarawy. La Roma parte fortissima e va ad un passo dal vantaggio con Wijnaldum dopo 2'. L'olandese sfrutta un lancio millimetrico di Matic ma davanti a Consigli si fa ipnotizzare. Doccia fredda per i giallorossi al 13'. Il Sassuolo va in vantaggio con Laurienté che sfrutta una respinta corta di Rui Patricio. Il francese trova il raddoppio 5' più tardi. Accorcia le distanze al 25' Nicola Zalewski: cross di Pellegrini per l'esterno polacco che di controbalzo trova la prima rete in maglia giallorossa. Allo scadere del primo tempo follia di Kumbulla che scalcia Berardi a terra. Rosso per l'albanese e rigore per il Sassuolo. Il numero 10 si presenta sul dischetto e non sbaglia. La prima frazione termina sul risultato di 3-1 per gli uomini di Dionisi.