Dybala no-stop per il Mondiale, lavora in palestra anche a casa: “Concentrazione”

Paulo Dybala continua a puntare il Mondiale, che dall'Argentina pare avvicinarsi sempre di più in attesa delle convocazioni ufficiali del ct Scaloni. L'argentino lavora no-stop da settimane anche per 5 ore al giorno, a Trigoria ma anche a casa. Su Instagram la Joya ha pubblicato gli scatti dell'allenamento nella sua palestra: "Focus", scrive il 21 della Roma. La testa è al recupero rapido sì, ma soprattutto al top per convincere Scaloni a portarlo in Qatar. Con Mourinho che spera di averlo anche per qualche minuto nel match di domenica col Torino.