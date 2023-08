Trigoria, per Dybala allenamento in palestra a scopo precauzionale. Assente Matic

Nessun problema per Paulo Dybala dopo la sostituzione forzata arrivata nell'ultima amichevole contro il Tolosa. Come riportato da Il Tempo, la Joya oggi ha svolto un lavoro differenziato in palestra (con i compagni impegnati sul campo di Trigoria) ma solo a scopo precauzionale. Dopo il gol su punizione contro il Tolosa il campione argentino aveva chiesto il cambio al 35esimo minuto rassicurando tutti però già al momento della sua uscita dal campo. Tutto rientrato dunque a Trigoria con Mourinho che potrà fare affidamento su di lui anche nell'ultima amichevole estiva (12 agosto contro il Partizani) prima dell'esordio ufficiale in campionato dove comunque Dybala non ci sarà causa squalifica. Assente invece Nemanja Matic che ha svolto lavoro individuale. Il serbo è alle prese con qualche guaio fisico ma è soprattutto al centro di molte voci di mercato che lo vorrebbe al Rennes.