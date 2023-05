Dybala, Mourinho e Pogba: la gestione della Joya ricorda quella del Polpo nel 2017

Centellinato, preservato, gestito per portarlo al massimo della esplosività. Non stiamo parlando di Paulo Dybala e del suo finale di stagione a singhiozzo. Ma di Paul Pogba. No, non quello perennemente infortunato della Juve. Quello del Manchester United targato 2016-2017. Con Mourinho in panchina, una corsa Champions difficile e con una finale di Europa League non troppo lontana. In quella fresca primavera inglese lo Special One dovette combattere, proprio come ora, con tanti infortuni. Tra questi spiccavano i noti problemi cronici di Pogba. Cosa fare? Mourinho scelse la coppa. Dal 27 aprile il centrocampista francese si concentrerà solo sull'Europa League giocando per intero le semifinali con l'Anderlecht . Le ultime sei del campionato inglese, invece, Pogba le vedrà quasi tutte da tribuna e panchina fatta eccezione per l'ultima sfida contro il Crystal Palace in cui giocò 45 minuti.