Dybala-Morata, coppia da record: 20 gol per l’argentino nella stagione 2015/2016

Le strade di Dybala e di Morata potrebbero incrociarsi di nuovo. Dopo gli anni passati insieme alla Juve i due attaccanti hanno stretto un'amicizia anche fuori dal campo. L'argentino ha provato a convincere il suo amico spagnolo a tornare in Italia, ma attualmente ci sono alcuni ostacoli al ricongiungimento dei due giocatori. L'ingaggio troppo alto dello spagnolo, lo rende poco accessibile alla Roma che attualmente deve fare i conti anche con i paletti imposti dal settlement agreement, ma secondo quanto riportato dal Il Messaggero la coppia Dybala-Morata potrebbe assicurare ai giallorossi un rendimento molto alto. Infatti nella stagione 2015/2016 alla Juve, l'argentino affiancato dallo spagnolo, avrebbe totalizzato più di 20 gol. È stata una delle uniche due stagioni in cui la Joya sia riuscita a raggiungere questi grandi numeri: 19 reti in campionato, 2 in Coppa Italia, una in Supercoppa e una in Champions. Con l'assenza di Abraham, e i pochi gol ottenuti dagli altri attaccanti della scorsa stagione, la riunione dei due ex Juve potrebbe portare al reparto offensivo giallorosso un grande salto di qualità.