Dybala Mondiale: la Roma vola ai quarti con un suo supergol. Genoa ko 1-0 – FOTO

Decide un super Paulo: la Joya fa volare Mourinho. I giallorossi affronteranno una tra Napoli e Cremonese

Daniele Aloisi

Alla Roma basta un Dybala versione Mondiale per superare il Genoa. La Joya entra nel secondo tempo ed è decisivo. Genoa battuto 1-0 e la Roma vola ai quarti di finale. Mourinho lascia in panchina Dybala e Smalling e dà una possibilità dal 1' a Bove. I giallorossi premono sull'accelleratore nel primo tempo, ma il gol del vantaggio non arriva. Pellegrini al 32' colpisce la traversa in pieno. Un'altra occasione capita sui piedi di Abraham ma il centravanti inglese non riesce a gonfiare la rete. Al 64' Paulo Dybala porta avanti la Roma con una magia delle sue. Slalom gigante tra i difensori rossoblu e poi insacca il gol dell'1-0. I giallorossi passano il turno e troveranno una tra Napoli e Cremonese ai quarti di finale.

La Roma preme ma il gol non arriva: 0-0 a fine primo tempo — Turnover moderato per Mourinho che schiera Bove e Kumbulla dal 1'. Davanti tridente pesante con Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Panchina per Dybala. Poche emozioni nei primi 15', solo un tiro dalla distanza di Pellegrini che non riesce a centrare la porta da fuori area. Occasione per Kumbulla al 19'. Solito corner preciso del capitano per la testa del numero 24 che manda la sfera sopra la traversa. Scalda i motori la Roma. Imbucata verticale di Lorenzo per Abraham al 20. L'inglese calcia dentro l'area di rigore ma è bravo Martinez a respingere. Al 32' i giallorossi vanno a centimetri dal vantaggio. Pellegrini calcia di prima intenzione col piatto e colpisce l'incrocio dei pali in pieno. Squillo del Genoa pochi istanti più tardi in contropiede. Yalcin cestina a tu per tu con Rui Patricio. La prima frazione finisce 0-0.

Alla Roma basta Dybala: Genoa ko pass per i quarti di finale — La seconda frazione inizia con un cambio: dentro Dybala per Pellegrini. Paulo si rende subito pericolo al 51': supera due avversari calcia benissimo col sinistro da fuori area. Un super Martinez gli nega il gol. Il portiere del Genoa si supera anche poco sul colpo di testa di Kumbulla. Zaniolo è il secondo ammonito del match: il 22 viene sanzionato per proteste. Al 64' si mette in mostra la Joya. Paulo supera due avversari, entra in area e batte Martinez. Il numero 21 con una magia regala il vantaggio ai giallorossi. Poche emozioni nell'ultima mezz'ora e la Roma passa il turno vincendo 1-0. I giallorossi affronteranno una tra Napoli e Cremonese.

Roma-Genoa 1-0, il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski (Celik 75'), Matic, Bove (Cristante 61'), El Shaarawy (Spinazzola 61'); Zaniolo (Tahirovic 86'), Pellegrini (Dybala 46'); Abraham. A disp. Svilar, Boer, Smalling, Celik, Vina, Camara, Spinazzola, Cristante, Tahirovic, Volpato, Shomurodov, Solbakken, Dybala, Belotti. All. Mourinho.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro (Frendrup 63'), Badelj (Strootman 63'), Galdames (Aramu 74'), Czyborra (Criscito 63'); Yalcin, Coda (Puscas 75'). A disp. Semper, Agostino, Matturro, Criscito, Strootman, Aramu, Gudmunsson, Jagiello, Frendrup, Yeboah, Puscas, Ilsanker, Lipani. All. Gilardino.

Arbitro: Feliciani Assistenti: De Meo e Bottegoni Quarto uomo: Cosso. VAR: Banti AVAR: Muto.

Marcatori: Dybala 64' (R)

Ammoniti: Bove (R), Zaniolo (R), Czyborra (G), Bani (G)

Spettatori: 60.334