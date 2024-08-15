Un messaggio chiaro, subito cancellato sui muri di Trigoria. Qualche ora fa fuori al centro sportivo è apparsa una scritta inequivocabile: "Paulo non si vende". Il riferimento è ovviamente alla trattativa che potrebbe portare Dybala in Arabia Saudita per volontà della stessa Roma. La foto della scritta, targata Asr, è stata rimossa prontamente. Ma sui social sono tanti i messaggi dei tifosi che chiedono la permanenza dell'argentino. Oggi giornata chiave per conoscere il suo futuro con l'Al Qadsiah che è convinto di aver fatto di tutto per poter avere il sì definitivo del giocatore (60 milioni più bonus per tre anni e diversi benefit per il calciatore) e della Roma, alla quale avrebbero offerto 18 milioni di euro.