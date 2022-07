Boom di richieste per la maglia di Dybala: domani in vendita nei Roma store

La Dybala-mania è già a livelli altissimi. I social giallorossi da giorni sono in fermento per il possibile arrivo della Joya, che ieri è diventato realtà e in queste ore sarà anche ufficiale. A creare ulteriore hype la questione maglia: alla fine sarà il numero 21 a rappresentare l'argentino alla Roma, non il 10 offerto da Totti. Poco male, perché le richieste per la maglia di Paulo Dybala da parte dei tifosi giallorossi sono già alle stelle. E, così come Pinto e i Friedkin, anche in questo caso nessuno ha intenzione di perdere tempo. Già da domani mattina infatti sarà in vendita nel Roma fanshop di largo Argentina la divisa ufficiale della Joya, con il nome e il numero stampati. Novanta euro la maglia classica, che diventano 110 con la scritta Dybala e il 21 sulle spalle. Centodieci quella classica 'elite', che diventano 130 con la stampa. Subito dopo partirà la vendita anche nei Roma store ufficiali. Difficile quantificare adesso i numeri delle vendite, impossibile arrivare a quelli di Francesco Totti, ma di sicuro l'arrivo dell'argentino è stata anche una mossa di marketing da parte dei Friedkin.