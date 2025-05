Dybala: “L’infortunio una doccia fredda. Non chiudo le porte ad un ritorno in Argentina”

Le parole del numero 21: "Ancora non so cosa farò in futuro, Paredes fa pressione sul Boca"

Redazione 6 maggio 2025 (modifica il 6 maggio 2025 | 12:44)

Paulo Dybala ha rilasciato un'intervista al giornalista argentino Gaston Edul. La Joya ha parlato del suo infortunio, della nazionale argentina e del suo futuro. Queste le parole del numero 21 giallorosso:

Come va dopo l'infortunio? Ora sono un po' più tranquillo. All'inizio quando ho saputo quanto sarei stato fuori è stata dura perché ho saltato la nazionale e avevamo delle partite importanti qui a Roma. Era tutto molto bello, mi sentivo bene fisicamente e stavo vivendo uno dei migliori periodi dell'anno. L'infortunio è stato una doccia fredda ma ora l'ho assimilato e sto lavorando per tornare il più presto possibile. Sapere che sarei tornato in nazionale era bellissimo. Essere lì mi aiuta e doverci rinunciare mi uccide. Mi preparo tutto l'anno per giocare quelle poche partite che abbiamo. Ranieri? Uno psicologo più che un allenatore"

I tifosi della Roma ti hanno accolto benissimo. "Non è facile lasciare la Juventus e trovare della gente che ti ami fin dal primo giorno in un'altra squadra. Sono due club rivali ma sono rimasto sorpreso. Sono a Roma da tre anni e i tifosi sono incredibili. La passione per il calcio è simile a quella che c'è in Argentina. La gente è molto affezionata a me e cerco di ricambiare questo amore. Anche Oriana vede l'affetto dei tifosi nei miei confronti e può dire che è come in Argentina".

Sul futuro. "Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so. Paredes mi fa pressione per andare al Boca. Forse andrò a vedere le prime partite del Mondiale per Club, ma non ho ancora deciso cosa fare durante le vacanze. La verità è che ancora non so cosa farò in futuro. Dipende anche dal lavoro e della famiglia. Con Oriana vogliamo avere dei figli e spero che possano crescere in Argentina. La Liga spagnola? È un campionato che si lega con le mie caratteristiche".

Su Soulé. "Sta facendo bene. Non è facile adattarsi a un club come questo, ma ha tanta qualità. Il derby di Roma è stato incredibile. Nel riscaldamento gli avevo detto di aprire un po' il piede quando calciava. Il merito del gol è il suo ma io gli avevo dato questo consiglio. Stava per farne anche un altro ma l'ha sbagliato".

Sull'offerta dell'Al Qadsiah. "L'ingaggio era noto, ma quando lo vedi scritto sul foglio e, se firmi, è tuo, ti commuove. Lo analizzi, ma poi quando ti siedi e ne parli con tua moglie, cambia molto. L'aereo è stato a Roma per tre giorni"