Dybala: “L’Europa League un’opportunità. L’affetto della gente è unico”

Nessuno ha mai avuto il coraggio di dirle qualcosa nei momenti di crisi? "L'affetto che ha la gente con me, non solo qui in campo ma anche per le strade, è sempre qualcosa di unico e bello. Questa stagione non è andata e non sta andando come ci aspettavamo tutti, sono successe tantissime cose, ma adesso abbiamo una possibilità grandissima che gli anni scorsi ci ha portato a fare finali e ai miei compagni ad alzare un trofeo. L'Europa ci può dare tanto quest'anno, ce lo siamo detti prima, è una possibilità e un'opportunità che abbiamo in questa stagione".