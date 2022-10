Dybala, lesione al retto femorale: Mondiale a rischio. Ma Scaloni lo convoca

Non ancora chiari i tempi di recupero per l'argentino ma ora il Qatar sembra essere a serio rischio

Paulo Dybala ha svolto oggi la risonanza magnetica per valutare l'infortunio che lo ha colpito nel match contro il Lecce. I medici hanno confermato la lesione al retto femorale della gamba sinistra. Da valutare ancora i tempi di recupero per l'argentino che spera ancora di prendere parte al prossimo Mondiale in Qatar, possibilità che al momento sembra piuttosto a rischio. Quello che filtra da Trigoria è che la lesione riportata dalla Joya sembra essere almeno di secondo grado. Dybala dovrà dunque rimanere ai box per almeno 30 giorni, tornando perciò in campo al massimo a ridosso della spedizione qatariota. Tra una settimana l'argentino sarà sottoposto a una nuova risonanza.