Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match contro il Parma. Queste le sue parole:
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Dybala: “Il derby potrebbe essere la mia ultima all’Olimpico”. Poi sul rinnovo…
Questo gruppo non molla mai: la volontà di riprendersi questa partita è stata eccezionale. "Questa squadra dà tutto fino alla fine, in settimana ci alleniamo tantissimo e diamo il massimo ogni giorno per giocare 90' così. Credo che oggi si sono mostrate la cattiveria e la voglia che ha questa squadra di raggiungere un posto in Champions. Sappiamo che non dipende da noi, ma lotteremo fino alla fine".
Manca poco alla fine del suo contratto: ci dice qualcosa sul suo futuro? "Non lo so. Vorrei sapere anche io del mio futuro. A oggi il contratto dice che finisce dopo queste due partite. L'unica cosa che posso dire è che il derby potrebbe essere probabilmente l'ultima partita mia davanti ai tifosi della Roma. Non ho preso nessuna decisione, ma è quello che dice il contratto. La mia idea è mia e la tengo per me, vedremo alla fine che cosa succede".
La società ti ha detto qualcosa? Dybala non risponde e lascia l'intervista scuotendo la testa (ndr).
DYBALA A DAZN
Quanto conta mentalmente questa vittoria? "Oggi serviva vincere in qualsiasi modo. I tifosi si sono divertiti ma hanno sofferto. Speriamo che quelli sopra di noi inciampino nelle prossime partite".
Gli hai dato il rigore... "Ci fidiamo di lui, è in un momento incredibile e tira molto bene. Era giusto lasciare il pallone a lui".
Che partita sarà il derby? "Più carichi di così non possiamo arrivare. Per oggi e per quello che significa sarà qualcosa di bello".
Sarà il tuo ultimo derby con la Roma? "Dovete chiederlo alla società".
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