Dybala, la stagione d’esordio è da record: solo Salah tiene il suo passo

La Joya ha superato quota 10 gol e 5 assist nella sua prima annata in giallorosso. Solo l'egiziano dal 2004/05 ci era riuscito

Nuova partita e nuovo record per Paulo Dybala che con il gol al Torino dopo appena 6 minuti, ha raggiunto quota 11 gol e 6 assist in campionato. Dalla stagione 2004/05 solo un altro calciatore era riuscito a collezionare più di 10 gol e 5 assist nella sua stagione d'esordio con la maglia giallorossa, ovvero Mohamed Salah. Alla fine di quell'annata, l'egiziano aveva fatto registrare 14 gol e 6 assist in 34 partite di Serie A.