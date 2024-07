Dybala, la partenza per il matrimonio il 18 mattina. Ritorno a Trigoria il 23 luglio

Sarà un periodo speciale per Paulo Dybala che sabato 20 si sposerà con Oriana Sabatini. Il matrimonio dell'argentino si inserisce nel mezzo della preparazione che i ragazzi di De Rossi stanno svolgendo in questo momento a Trigoria. La prima settimana di allenamenti si è conclusa ieri e domani si ricomincerà a lavorare sotto il sole della Capitale. Mercoledì 17 è prevista la prima amichevole stagionale dei giallorossi che affronteranno il Latina. Per l'impegno Paulo ci sarà, la sua partenza è prevista per la mattina successiva in direzione Argentina, dove avrà luogo la cerimonia di nozze. La joya tornerà poi a Trigoria il 23 luglio per continuare ad allenarsi in vista della prima di campionato contro il Cagliari in programma il 18 agosto.