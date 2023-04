Dybala, la fidanzata Oriana svela: “Studio tanatoprassi. Mi emozionano i cadaveri”

Oriana Sabatini ha svelato un tanto curioso quanto macabro retroscena della sua vita. La fidanzata di Paulo Dybala in un'intervista a LuzuTV, ha rivelato la sua passione per i cadaveri nata dopo un corso online: "Adoro e trovo emozionante stare in presenza di un corpo senza vita". Questa la rivelazione dell'argentina che ha poi proseguito parlando del suo lavoro dei sogni: "Ho già sostenuto il mio primo esame, dal primo libro, che parla dell'ambiente di lavoro della tanatoprassi. Il mio sogno sarebbe quello di diventare un medico legale. Non so come spiegarlo, ma sono sempre stata affascinata dall'andare alle veglie per vedere un corpo senza vita. Finirò così come tutti e questo mi affascina". La tanatoprassi è un trattamento post mortem che consiste nella cura igienica di un corpo senza vita mirato soprattutto alla conservazione (temporanea) e alla presentazione.