Dybala: “La Coppa Italia è un obiettivo. Il ritorno di Wijnaldum ci aiuterà”

Redazione

Paulo Dybala ha parlato a Mediaset dopo la partita col Genoa. Queste le sue parole:

DYBALA A MEDIASET

Hai regalato alla Roma e ai tifosi un gol meraviglioso. “L’amore della gente però è arrivato prima che diventassi campione del mondo e questo vale tantissimo, l’affetto della gente. Oggi mi hanno dato un riconoscimento bellissimo che rimarrà indimenticabile per me, perché anche grazie al mister, ai compagni, alla gente, sono arrivato al Mondiale e oggi per fortuna il cerchio si è chiuso in maniera molto bella”.

La Roma ha avuto bisogno di te: c’è da migliorare o è una tappa necessaria? “C’è da migliorare, tutti dobbiamo e io per primo. Oggi era importante vincere, in ogni modo, la Coppa Italia è un obiettivo per noi, sappiamo che la possiamo vincere ma ci dobbiamo credere perché abbiamo la squadra per farlo. Ora tornerà anche Wijnaldum che ha esperienza e potrà aiutarci. Sarà un acquisto molto importante per noi”.

Dove metti la tua Roma? Quarta, quinta, sesta… “È presto per parlarne, Noi lotteremo per i tre fronti, la Coppa Italia deve essere un obiettivo chiaro. Sono poche partite e possiamo farcela. In campionato ci sono squadre più forte di noi, ma abbiamo i giocatori importanti, una bella squadra, dobbiamo lavorare e migliorare perché se vogliamo arrivare tra le prime quattro dobbiamo dare tutti qualcosa in più. E poi bisogna giocare l’Europa League che è molto importante. Dirti dove arriveremo è presto, ma gli obiettivi sono chiari”.

Quando rivedremo ‘u picciriddu’ che abbiamo visto a Palermo, per la condizione fisica? "Quando vedremo il vero Paulo per 95 minuti? “Speriamo presto. Adesso ci sono tante partite consecutive, a volte è difficile prendere forma con gli allenamenti. Giocando il più possibile si guadagna la forma, non c’è altra soluzione o tempo per allenarsi”.

Come vedi domani Napoli-Juve? “Sarà una partita bellissima, non è facile giocare a Napoli. Poi la rivalità che c’è, sarà una bella partita da guardare. Un pronostico? Che vinca il migliore".

DYBALA A ROMATV

"Sapevamo che poteva essere una partita dura. E' successo ieri al Milan, non doveva succedere oggi a noi. Abbiamo vinto e siamo contenti di andare avanti".

Sulla gara. "Oggi una giornata piena di emozioni. Ringrazio la gente il club e i miei compagni per il regalo. Giornata indimenticabile per me. Il cerchio si è chiuso bene perché ho fatto gol e abbiamo vinto".

Ora si giocherà su tre fronti. "Abbiamo iniziato molto bene. La Coppa Italia è un obiettivo importante. Sappiamo quanto è importante vincere la decima ma dobbiamo lottare su tre fronti. Stiamo aspettando gini che ci darà una carica in più".