Dybala ‘intervista’ Messi: “Ma davvero sei umano?” – VIDEO

Lionel Messi è un idolo, un punto di riferimento, una leggenda vivente che Paulo Dybala ha avuto la possibilità di vivere in prima persona, da compagno, nell'avventura epica del Mondiale vinto in Qatar. Il numero 10 dell'Albiceleste ha rilasciato un'intervista in cui a fare le domande sono stati proprio i compagni di nazionale, tra cui proprio la Joya: "Davvero sei umano? Ti rendi conto di tutto quello che hai raggiunto e dell'impatto che hai?", gli ha chiesto Dybala a 'Television Publica'. E questa è stata la risposta di Messi:"Ora che sono ancora nel calcio e ho altri obiettivi davanti a me, non apprezzo appieno tutto ciò che ho raggiunto. Tuttavia, a questo punto della mia carriera, mi diverto molto e mi godo ogni esperienza, sapendo che questi sono i miei ultimi anni da giocatore. Quando mi ritirerò, apprezzerò forse sicuramente ancora di più tutto ciò che ho raggiunto, in particolare il fatto di essere campione del mondo. Una cosa che dura tutta la vita, per sempre, soprattutto in un paese così amante del calcio e riconoscente come l'Argentina".