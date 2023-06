Dybala in campo nella “The Beautiful Game” organizzata da Ronaldinho

C'era anche Paulo Dybala tra i protagonisti del "The Beautiful Game", la partita benefica tra celebrità del calcio organizzato da Ronaldinho e Roberto Carlos che siè giocata nella notte presso l’Exploria Stadium di Orlando. L'attaccante argentino è sceso in campo con la maglia numero 9, entrando anche nell'azione del gol di Vinicius Jr dopo uno scambio con Ronaldinho. La squadra del Gaucho, alla fine, è riuscita a prevalere sugli avversari per 4-3. Presenti all'evento anche gli ex Roma Cafu e Aldair.