Dybala impazzisce dopo il gol della Roma: “Vamos”. Spinazzola: “Grandi”

Scherza Paulo Dybala sui social, dopo il gol prima di Volpato e poi di El Shaarawy a Verona. "Vamos" è il primo commento dell'argentino a fine partita, ma la storia successiva è esilarante. La Joya mostra un collage di foto dove "prima" sul 1-1 guarda preoccupato la partita, mentre "dopo" esulta e salta dalla felicità dal divano. Anche Spinazzola, rimasto a Roma come Dybala dopo l'infortunio rimediato nella rifinitura, ha condiviso su Instagram la sua gioia per la vittoria giallorossa contro l'Hellas, pubblicando una storia nella quale si vede il gol di El Shaarawy, accompagnato dalla parola: "Grandi". Poi dopo le dichiarazioni di Totti sul gol di Volpato anche le parole al miele di Zaniolo: "Sono felicissimo per te! Ti meriti tutto il meglio. L'inizio di una lunga serie".