Dybala illumina ma non basta: la Roma frena a Lecce 1-1 – FOTO

Stop dei giallorossi al Via del Mare. Non basta la rete della Joya che ha risposto all'autogol di Ibanez. Giovedì la sfida col Salisburgo

Daniele Aloisi

Stop della Roma a Lecce. Ai giallorossi non basta Dybala e finisce 1-1 al Via del Mare. Inizia male la partita per la Roma. I pugliesi vanno avanti con la sfortunata autorete di Ibanez. I giallorossi rialzano la testa e trovano il pareggio al 14' con il rigore di Dybala. Poco prima della fine del primo Abraham sfiora il sorpasso, ma Falcone gli nega il gol. Nella seconda frazione l'ex Samp è ancora una volta decisivo su Tammy. La Roma ci prova ma non conquista i tre punti. Giovedì la sfida col Salisburgo.

Dybala risponde all'autogol di Ibanez: 1-1 all'intervallo — Mourinho non cambia e propone gli stessi 11 che hanno battuto l'Empoli. Davanti Pellegrini, Dybala e Abraham guidano l'attacco. Il primo tiro verso lo specchio della porta è del Lecce. Gallo calcia dalla distanza e Rui Patricio si rifugia in angolo. Dal corner arriva il vantaggio: Baschirotto di testa fa il gol dell'1-0. Risponde la Roma al 14'. Bella combinazione tra Abraham e El Shaarawy. Il Faraone arriva davanti a Falcone, ma il portiere gli nega il gol con una bellissima parata. Un giro d'orologio più tardi arriva il calcio di rigore per la Roma. Parte Dybala e trova l'ottava rete in campionato. Occasione per il sorpasso sui piedi di Abraham. Tammy viene servito dal numero 21, si trova davanti al portiere e Falcone con un altro miracolo nega il 2-1. La prima frazione finisce in pareggio.

Dybala non basta: finisce 1-1 — Al 48' si riaccende subito la sfida tra Abraham e Falcone. Tammy colpisce bene di testa, ma l'ex Sampdoria gli nega ancora una volta il gol con un'altra super parata. Al 65' una magia di Dybala libera Pellegrini. Il capitano calcia dalla distanza col sinistro e non centra lo specchio della porta. Baroni effettua i primi cambi poco dopo: escono Gonzalez e Colombo ed entrano Askildsen e Voelkerling. A 8 minuti dal termine torna in campo dopo oltre 6 mesi Wijnaldum. L'olandese entra al posto di Matic. Nel finale c'è spazio anche per Solbakken che prende il posto di Pellegrini. Non ci sono emozioni fino al 95' e finisce 1-1.

Lecce-Roma 1-1, il tabellino — LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (Pezzella 73'); Gonzalez (Askildsen 66') , Hjulmand, Blin; Strefezza (Banda 73'), Colombo, (Voelkerling 66') Di Francesco (Oudin 87'). A disposizione: Bleve, Brancolini,Cassandro,Lemmens, Pezzella ,Ceccaroni, Romagnoli, Tuia, Askildsen, Helgason, Banda, Ceesay Oudin, Voelkerling. Allenatore: Baroni

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (Wijnaldum 84'), El Shaarawy; Pellegrini (Solbakken 87'); Dybala, Abraham (Belotti 84'). A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Wijnaldum, Volpato, Belotti. Allenatore: Mourinho

Arbitro: Aureliano. Assistenti: Vecchi-Perrotti. IV Uomo: Sacchi. Var: Guida. Avar: Prontera.

Marcatori: Ibanez aut. 6' (R), Dybala rig. 16' (R)

Ammoniti: Strefezza (L), Ibanez (R), Gonzalez (L), Hjulmand (L)