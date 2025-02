Dybala illumina l’Olimpico: doppietta e ovazione. Roma agli ottavi, Porto ko 3-2

Dybala illumina: Roma avanti 2-1 all'intervallo

Ranieri perde Dovbyk per un problema all'adduttore, dal 1' parte Shomurodov. Fuori ancora una volta Hummels: difesa a tre composta da Celik, Mancini e Ndicka. La prima palla gol è della Roma dopo appena 5 minuti: pennellata di Celik per Pellegrini che di testa spara alto. Giocano bene i giallorossi che al 14' si costruiscono un'altra azione pericolosa. Scambio tra Angeliño e il numero 7 che crossa in mezzo per Shomurodov che però di testa non è preciso. Al 25' arriva il primo giallo della partita: ammonito Otavio per un fallo su Dybala. Poco prima della mezz'ora passa in vantaggio il Porto: Svilar sbaglia il rinvio e Paredes scivola. Omorodion è bravo in mezza rovesciata a trovare la rete. La Roma torna subito in partita: uno-due perfetto tra Shomurodov e Dybala con la Joya che si trova davanti a Costa e non sbaglia. Passano pochi minuti e dal sinistro di Paulo arriva un'altra magia. Tiro sul primo palo che trafigge Costa. La Roma sfiora il tris al tramonto del primo tempo: il portiere nega la rete a Mancini, poi sulla ribattuta salva tutto sulla linea Otavio sul tiro di Ndicka.