Dybala, il gol al Feyenoord è uno spettacolo: ha replicato una sua rete alla Lazio

Dybala mette la firma sul passaggio del turno della Roma. Anche non al 100% della forma è la luce della squadra giallorossa. Ieri quasi allo scadere dei 90 minuti inventa un gol meraviglioso che porta i suoi compagni ai tempi supplementari col Feyenoord. Supera il suo avversario con una grande giocata e poi da terra col sinistro riesce a metterla sotto la traversa. Un colpo da campione che Paulo aveva già fatto nel 2018. Sempre sotto la Curva Sud, ma contro la Lazio quando indossava la maglia della Juventus. Queste le sue parole del posto gara: "Per come è finita l'azione sì. Sono andato in scivolata e la palla è andata su quell'angolo. Anche lì però era fine partita".