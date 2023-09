Dybala: “I tifosi mi fanno sentire a casa. L’obiettivo è competere per tutto”

Il talento argentino è intervenuto in un evento organizzato dalla società giallorossa e si è soffermato sull'avvio di stagione: Non abbiamo iniziato bene ma sono stato in situazioni peggiori. Dobbiamo continuare sulla strada dell'anno scorso"

Redazione

Serata di gala per Paulo Dybala. Il calciatore argentino della Roma è intervenuto nel corso di un evento organizzato dalla società giallorossa all'Eur, insieme a tutti gli sponsor. La Joya, chiamato sul palco, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Il tuo cuore è sempre giallorosso, Roma ti ha conquistato. "Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno ogni anno. Per noi è fondamentale. Dopo un anno cosi importante per me, aver ricevuto tutto questo affetto è stato un sostegno incredibile perché non me lo aspettavo. Vi conoscevo poco ma mi avete fatto sentire subito come a casa e questo mi permette di rendere meglio in campo. Ho cercato di darvi, durante tutto l'anno, qualcosa indietro di tutto quello che mi avete dato voi. Ci è mancato poco per festeggiare ma per me è stato un anno incredibile in tutti i sensi".

Ti sei innamorato di questa città?"Sono sempre stato innamorato di Roma sin da bambino. Ero molto lontano, non la conoscevo ma per quello che vedevo mi piaceva tanto. È una delle mie città preferite al mondo, sia io sia la mia famiglia stiamo bene qui, cerco di godermela il più possibile camminando e girandola a piedi e spero di godermela ancora per me un po".

Cosa ti aspetti da questa stagione? "Sarà una stagione molto lunga con tante partite. Mi auguro di poter arrivare a marzo con la possibilità di competere per tutte le competizione che abbiamo. È il nostro obiettivo, abbiamo una squadra forte. Sono arrivati giocatori importanti e credo che dobbiamo continuare e migliorare sulla strada dell'anno scorso. Purtroppo ci è mancato poco, ma lo spirito deve essere questo, dare sempre qualcosa in più, sia in allenamento che durante le partite. Non abbiamo iniziato bene ma sono stato in situazioni peggiori e le cose, poi, sono andate bene. Spero possano andare così anche stavolta".

