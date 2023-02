Dybala: “Ho stretto i denti anche se non ero al 100%. Testa alla Cremonese”

Le parole dell'argentino dopo la vittoria col Salisburgo: “Mourinho sa affrontare queste partite e lui ci dà consigli per giocarle”

Redazione

Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria col Salisburgo. Queste le sue parole:

DYBALA A SKY

Non era facile. Serviva qualità e nervi saldi. “Sicuramente. E’ stata una gara difficile e l’abbiamo vissuta come una finale. Abbiamo lottato e i miei compagni hanno fatto una gara di carattere. Dal primo minuto si è visto che cercavamo di dare il meglioAbbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato di vincere”.

Questa sera hai stretto i denti? Per queste partite devo dare qualcosa in più anche se non sto al 100%. Dovevo aiutare il mister e ho stretto i denti e per fortuna abbiamo vinto”.

Te l’aspettavi così l’avventura a Roma? “Non immaginavo tutta questa passione ma quando uno sta dentro si vive. La gente è incredibile, anche in questa partita c’è stato il sold out ed è come se giocassero loro. Diamo qualcosa in più anche per loro. Il mister aveva chiesto carica e hanno fatto anche troppo”.

Dove può arrivare questa Roma? “Mourinho sa affrontare queste partite e lui ci dà consigli per giocarle. Dobbiamo pensare alla Cremonese e non pensare oltre. Dobbiamo dare il meglio in Serie A e in Europa League”.