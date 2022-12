Dybala: “Grazie allo staff tecnico dell’Argentina che è venuto a Roma per seguirmi”

"Quello che è successo oggi è nella storia". Parola di Paulo Dybala, campione del mondo con la sua Argentina. L'attaccante della Roma continua: "I tifosi in questo mese sono stati fantastici. Volevamo sollevare la coppa e festeggiare con loro" le sue dichiarazioni al Clarìn. La Joya ha ringraziato lo staff medico dell'Argentina che è venuto nella capitale per seguire il suo recupero: "Dopo dopo l’infortunio non ci credevo, ma volevo a tutti i costi venire ed ero al limite. Devo ringraziare anche lo staff tecnico dell’Argentina che è venuto a Roma per seguirmi e ringraziare anche per quello che hanno fatto qui allenatore e tutti". Felicissimo Paulo, felicissima tutta la sua famiglia. Il fratello Gustavo ha pubblicato una foto di loro bambini con una dedica commevente nei confronti del papà, scomparso tanti anni fa: "Grazie papà, questo è anche tuo. Ci manchi tanto, tu non sbagliavi e sapevi chi era Paulo Dybala".