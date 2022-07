Dybala, Giuntoli: “Per il Napoli non era un’opportunità, ci saremmo snaturati”

Il ds dei partenopei: "Abbiamo parlato con i suoi agenti, non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un'opportunità. Poi Spalletti vuole fare il 4-3-3..."

Paulo Dybala ha scelto la Roma. Alla fine l'Inter è rimasta indietro, così come il Napoli che era l'altra società interessata in questi giorni. A bocce ferme, ne ha parlato in conferenza stampa il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli:"Col passare del tempo pensavamo potesse essere un'opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un'opportunità e forse lo stesso vale per lui". Non solo, perché per il dirigente del Napoli alla base della questione ci sarebbe anche una questione tattica: "Il mister vuole fare il 4-3-3, ma prendere Dybala voleva dire snaturare l'idea del mister. Il mercato riserva opportunità, siamo pronti a valutare e leggere le situazioni che ci possono venire addosso".