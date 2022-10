Dybala festeggia: “Prestazione magnifica”. Spinazzola: “Reazione da grande squadra”

La Roma festeggia la grande vittoria di San Siro. Dopo il fischio finale che ha sancito il 2-1 giallorosso sull'Inter, negli spogliatoi è scattata la festa a cui ha partecipato anche José Mourinho, squalificato, e i giocatori della Roma ovviamente hanno continuato a celebrare la serata anche sui social. In primis Paulo Dybala su Instagram: "Molto felice per la vittoria in un campo difficile come San Siro. Magnifica prestazione, continuiamo così". Poi Nicola Zalewski con un didascalico "Noi siamo la Roma". Festeggia anche Spinazzola: "Dopo il gol subito abbiamo reagito da grandissima squadra. Tre punti importantissimi".