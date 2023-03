Dybala festeggia i 55 milioni di followers su Instagram: “Mai arrendersi”

Paulo Dybala guarda oltre, al prossimo traguardo. Che sia in campo o anche sui social. L'argentino ha infatti festeggiato una cifra enorme come i 55 milioni di followers su Instagram, pubblicando il reel con il super gol di domenica sera contro il Sassuolo. Che purtroppo è servito a poco. "Mai arrendersi! - ha scritto la Joya -. Grazie a tutti per il sostegno". Dybala non è partito da titolare, ma è entrato in campo nell'intervallo facendo sentire subito il suo impatto che come al solito è stato decisivo.