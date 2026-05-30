Paulo Dybala non vede l'ora di sentir di nuovo suonare l'inno della Champions League e tornare a calcare il più grande palcoscenico del calcio europeo. Il traguardo raggiunto con la Roma - anche grazie alle sue giocate nel finale di stagione - ha un valore non indifferente per la Joya che è ormai ad un passo dal rinnovo di contratto. Nel frattempo Paulo, questo pomeriggio, lo ha dedicato per un 'assaggio' di Champions. Nel pieno delle sue vacanze in Argentina, l'attaccante giallorosso si è ritagliato il tempo per gustarsi dal divano la finale tra Psg ed Arsenal. Il gran finale della competizione con le due squadre più forti nel panorama europeo.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma.info tra le tue fonti Google

Un palcoscenico che, magari, Dybala sogna di calcare anche con la Roma. L'argentino, in carriera, ha disputato una sola finale di Champions, persa nel 2017 dalla Juventus contro il Real Madrid. Puntare ad arrivare fino in fondo dopo 7 anni di astinenza sembra utopico per questa Roma, ma Gasperini e D'Amico (a breve) sono pronti a costruire una rosa competitiva che non sfiguri in Europa e che possa giocarsela contro tutti.