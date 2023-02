Dybala esulta sui social: “Congratulazioni Solbakken”

I giallorossi battono 1-0 il Verona e si portano al terzo posto in campionato. L'argentino si congratula col norvegese per il primo gol in Serie A

La Roma batte in casa il Verona per 1-0, il gol di Solbakken porta i giallorossi al terzo posto in campionato. Sui loro profili social i giocatori celebrano il trionfo con storie e post. Dybala, a casa per via di un affaticamento muscolare, si congratula con l'attaccante norvegese e pubblica uno scatto che lo ritrae insieme a Mancini e scrive: "+3". A lui si aggiunge anche Abraham, costretto ad uscire dal campo a causa di un colpo subito durante la partita di oggi, che scrive dalla camera della clinica in cui è stato visitato: "Andiamo ragazzi".