Dybala eroico, resta in campo dopo l’infortunio alla caviglia. Ecco come sta ora

Mourinho aveva finito i cambi e lo stop di Llorente ha complicato ancora di più le cose. Paulo ha deciso di non lasciare i suoi compagni in 9. A fine partita il "gesto" che fa ben sperare a Camara

Un altro giocatore sarebbe uscito. Paulo Dybala no, ha deciso che avrebbe aiutato la Roma fino alla fine. Nonostante quella fascia all'adduttore che lo ha infastidito fin dal suo ingresso in campo e nonostante l'entrata terribile di Palomino sulla caviglia sinistra. Inutile il ghiaccio dello staff medico, Dybala non riusciva a camminare dopo il fallo che gli ha procurato un trauma contusivo-distorsivo. Mourinho però aveva finito i cambi e lui è rimasto in campo, cercando di aiutare come poteva la squadra ad avvicinarsi alla porta dell'Atalanta. Ha smistato palloni, alcuni col destro, altri di testa. La caviglia era dolorante e le smorfie sul viso preoccupanti.

Come sta Dybala: le condizioni verso il Milan

Adesso l'obiettivo di Mourinho è recuperarlo per sabato. La buona notizia è che a fine partita gli si è avvicinato Camara che gli ha chiesto delle sue condizioni e lui ha fatto segno "ok". La caviglia è gonfia a causa della contusione e solo con il passare dei giorni il dolore passerà. Non è escluso però che possa farcela per sabato: il decorso dei prossimi giorni dirà di più. Ma con questa voglia qui di aiutare la Roma, c'è da scommettere che Paulo farà di tutto per essere in campo all'Olimpico.