Totti concede la 10 a Dybala. L’argentino riflette e pensa alla 21

Paulo Dybala può indossare la maglia numero 10 della Roma. Francesco Totti ha dato la sua benedizione, Tiago Pinto gliel’ha consegnata nell’incontro di ieri ma non è detto che alla fine la Joya decida dal primo anno di "accollarsi" una tale responsabilità. Il retroscena svela i passi decisivi per l’affare dell’anno. Prima dell’incontro decisivo Totti, che aveva saputo dell’accelerazione nelle trattative, ha chiamato Dybala per chiedergli cosa avesse deciso. Lo storico capitano si era esposto per primo per portare la Joya in giallorosso e ieri ha fatto la mossa decisiva. Poi, nell’incontro a Torino, Pinto ha consegnato a Paulo la maglia numero 10 della Roma. Recapitata l’offerta, Dybala non ci ha dovuto pensare a lungo. “Andrò in un club che mi vuole davvero, non voglio aspettare ancora”, avrebbe detto. Il resto è già storia. Dybala è della Roma.